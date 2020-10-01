Руководитель карельского «Мемориала» Дмитриев оспорит в кассационном суде в Петербурге решение ВС Карелии

Руководитель карельского регионального отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев оспорит в кассационном суде в Санкт-Петербурге решение Верховного суда Карелии. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Во вторник суд увеличил срок лишения свободы с 3,5 до 13-ти лет строгого режима, а также отправил на пересмотр оправдательный приговор Дмитриеву по нескольким обвинениям.
2020-10-01T14:35:00+03:00
2020-10-01T14:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 октября 2020
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