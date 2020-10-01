В Кремле заявляют, что Навальный связан с Центральным разведывательным управлением США

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что есть информация о работе специалистов ЦРУ с Навальным в эти дни. Песков заметил, что взаимодействие западных служб с Навальным фиксируется не первый раз. Цитирую: «не первый раз, когда ему дают разные инструкции».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает со спецслужбами и властями западных стран и действует в их интересах.

Сегодня же было опубликовано первое интервью Алексея Навального после отравления. Он дал его журналу Der Spiegel. В нем политик предположил, что за его отравлением стоит Владимир Путин.