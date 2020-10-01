Работодатели в Москве с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников. Обязательная удаленка в Москве не будет распространяться на медучреждения и оборонку. Об этом говорится в указе мэра Собянина.

В Москве увеличивается количество людей, переносящих коронавирус в тяжелой форме, их более 1,5 тысяч человек, заявил он. Число госпитализаций в Москве из-за коронавируса превысило 5 тыс. человек в неделю. Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения коронавируса в столице.

Собянин выразил надежду, что более серьезных ограничений в Москве вводить не придется.