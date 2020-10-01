Группа журналистов стала жертвой артиллерийского обстрела со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в эфире радиостанции корреспондент «Эха Москвы» в Нагорном Карабахе.

Группа журналистов, приехавшая снимать разрушения в карабахском городе Мартуни, стала жертвой артиллерийского обстрела военных сил Азербайджана. Двое журналистов «Монд» ранены: у одного из них проникающее ранение и перелом ноги, он находится в критическом состоянии у другого открытый перелом. Кроме того, по словам корреспондента, убит полицейский. Сейчас население города укрывается в бомбоубежищах. Корреспондент подчеркнул, что Мартуни находится в 10 километрах от линии фронта.