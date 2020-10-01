Навальный дал первое интервью немецкому журналу после выписки из клиники и рассказал, кто стоит за его отравлением

Алексей Навальный дал первое интервью немецкому журналу после выписки из клиники, в котором рассказал, кто стоит за его отравлением.

«Я утверждаю, что за отравлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — передает журнал Шпигель слова Навального.

На первый взгляд, пишет журналист издания, не видно, что политик ранее пребывал в коме и мог умереть. Однако, когда он наливает себе стакан воды, это ему дается с трудом, так как сильно дрожат руки. Алексей описал момент в самолете, когда ощутил действие яда. Он заметил, что никогда не был связан с Германией, однако получилось так, что именно немецкие политики и Ангела Меркель спасли его в первый раз, после чего это сделали врачи клиники Шарите, которые, что еще важнее, «вернули ему личность». Говоря о приезде в больницу германского канцлера, российский оппозиционер заметил, что был удивлен тем, насколько детально Меркель знает Россию и обстоятельства его дела. Отвечая на вопрос, что он думает о том, должен ли Берлин продолжать участие в строительстве газопровода Северный поток-2, Навальный заметил, что это вопрос самой Германии: «Любая позиция в отношении России должна быть связана с осознанием точки безумия, в которой находится Путин».

В интервью германскому журналу Алексей Навальный еще раз подтвердил, что несмотря на совершенное на него покушение, он намерен вернуться в Россию.

Фрагменты интервью с Навальным опубликованы в преддверии саммита Евросоюза, где, в том числе, будет обсуждаться ситуация с отравлением политика.

Два американских сенатора, республиканец Джим Риш и демократ Роберт Менендес, призвали президента Трампа провести расследование в связи с отравлением российского политика Алексея Навального. В частности сенаторы просят выяснить, использовали ли российские власти химическое или биологическое оружие против своего гражданина. По их мнению, подобные нарушения международного права должны наказываться санкциями.