СК хочет привлечь к уголовной ответственности мужчин, пользовавшихся услугами суррогатных матерей для рождения детей

Следственный комитет хочет привлечь к уголовной ответственности мужчин, который пользовались услугами суррогатных матерей для рождения детей, — утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. Расследование проводится в рамках уголовного дела о торговле детьми.

Следствие планирует арестовать одиноких мужчин, российских граждан, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, речь идет о мужчинах с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которым закон запрещает быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении. Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Это подтвердил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, арестованных ранее в рамках этого дела. По его словам, пока известно о десяти одиноких отцах, которым могут предъявить обвинения. На допросах их предупреждают, что на время следствия детей будут отправлять в детдома – их должны признать потерпевшими.

Следственные действия проходят в рамках дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями. По нему уже арестованы 7 человек, один – под домашним арестом. Это дело возбудили в январе – после того, как в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев, один из них был мертв. Следствие тогда заявило, что всех четверых детей родили суррогатные матери для иностранцев. Спустя почти полгода, в июне, уже в Москве после жалобы соседей в квартире нашли пять младенцев. Сообщалось, что они также были рождены для родителей в том числе из Китая. В рамках этого дела летом арестовали нескольких врачей, работавших с этими суррогантными матерями.

Директор компании «Росюрконсалтинг» юрист Константин Свитнев сказал «Эху Москвы», что не существует доказательств нетрадиционной ориентации мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей и которыми заинтересовался Следственный комитет.

В России суррогатное материнство, в том числе на коммерческой основе разрешено законом.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает, что в этом деле должен разобраться Следственный комитет.

Ярославская добавила, что будет следить за развитием этой истории.