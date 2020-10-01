В Кремле не подтвердили заявление спикера Госдумы, что спасением Навального занимался президент Путин

В Кремле не подтвердили заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, что спасением Алексея Навального занимался президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, я не могу это подтвердить. Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционера Алексея Навального после отравления «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента». По словам В.Володина, «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. <...> И делать такие заявления может только непорядочный человек». Так спикер Госдумы прокомментировал первое интервью Алексея Навального после отравления, где тот обвинил российские власти в причастности к инциденту.