Песков: Обвинения Навального в адрес Путина неприемлемы

Высказывания блогера Алексея Навального в адрес главы российского государства Владимира Путина являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что с блогером Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Алексей Навальный работает со спецслужбами и властями западных стран и действует в их интересах. Комментируя высказывание Навального о причастности российского президента к случившемуся с ним, Володин сказал: «Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. Делать такие заявления может только непорядочный человек».

Сам Навальный дал интервью журналу Der Spiegel, в котором сказал, что, по его мнению, за покушением на него стоит Владимир Путин.