Мосгорсуд оставил в силе штрафы директору ФБК Ивану Жданову по статье о нарушении закона об иностранных агентах

В начале июля Симоновский суд Москвы оштрафовал Жданова на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Инстаграме ФБК. Второй штраф на такую же сумму был назначен в конце июля из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на YouTube-канале «Навальный Live».
2020-10-01T13:32:05+03:00
2020-10-01T13:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 01 октября 2020
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