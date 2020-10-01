Мосгорсуд оставил в силе штрафы директору ФБК Ивану Жданову по статье о нарушении закона об иностранных агентах

В начале июля Симоновский суд Москвы оштрафовал Жданова на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Инстаграме ФБК. Второй штраф на такую же сумму был назначен в конце июля из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на YouTube-канале «Навальный Live».