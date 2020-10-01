Главный редактор нижегородского интернет-издания Koza press Ирина Славина сообщила о проведенном в ее квартире обыске

По ее словам, искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она добавила, что изъяли компьютеры, телефоны и носители информации. Ранее нижегородское региональное отделение партии «Яблоко» заявило об обысках по месту жительства зампредседателя регионального отделения партии и трех гражданских активистов. По их данным, обыски проходят в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации.
2020-10-01T13:31:36+03:00
2020-10-01T13:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 01 октября 2020
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