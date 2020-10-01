Петербуржцев без маски с сегодняшнего дня не пустят в метро и будут высаживать из наземного транспорта

Смольный ужесточит контроль за тем, как горожане носят средства защиты.

Комитет Смольного по транспорту призвал горожан надеть маски и выдал новые указания контролёрам. Им напомнили, что в Петербурге пассажиры обязаны соблюдать масочный режим. Его ввели с середины мая, однако никто не проверял, как горожане выполняют это постановление. Лишь в августе власти решили потребовать надеть маски на входах в метро, но сотрудники собрали огромные очереди у входов в подземку, и контролёры больше не появлялись. Глава профильного комитета Смольного Кирилл Поляков сказал порталу «Фонтанка-ру», что за все 4 месяца в метро зафиксировали менее трёхсот нарушений, две трети случаев закончились предупреждениями. Однако после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал строже контролировать жителей, чиновники разъяснили сотрудникам предприятий, что обязанность носить средства защиты никто не отменял. С сегодняшнего дня в подземку не будут пускать без масок, сказал Поляков. А из наземного транспорта нарушителей выведет полиция.

За несоблюдение масочного режима петербуржцам грозит штраф до четырёх тысяч рублей.