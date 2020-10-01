ФСБ совместно с МВД задержали предполагаемых похитителей иконы, которую президент Путин подарил монастырю на Валдае

Кража произошла ровно месяц назад.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек в городе Волхове Ленинградской области. ФСБ объявила этих людей членами преступной группы, которые 1-ого сентября украли икону Иверской Божией Матери. Имена фигурантов дела не известны. Признают ли они вину – в сообщении ведомства также не уточняется.

В МВД в свою очередь задержанных называют пока подозреваемыми. По версии органов, эти люди ночью подплыли на лодке к Иверскому монастырю, который находится на острове, сделали подкоп под воротами, и, разбив окно, вынесли оттуда различные ценности. Многие из этих вещей потом нашли дома у задержанных, а икону – в гараже. Как заметно на видеозаписи обысков, которую опубликовали правоохранительные органы, изображение Божией матери, которое датируется XVII или XVIII веком, было спрятано и завёрнуто в ткань.

В полиции уточнили, что один из задержанных ранее был судим «за совершение тяжких преступлений». Сейчас им грозят обвинения по статьям о краже и о хищении предметов, имеющих особую ценность.

Владимир Путин подарил икону Иверской Божией Матери монастырю еще в 2001-ом году. В ближайшее время органы обещали вернуть её РПЦ.