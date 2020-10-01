Оппозиционный политик Алексей Навальный уверен, что за покушением на его жизнь стоит лично президент Путин

Навальный заявил об этом немецкому журналу Der Spiegel. Это первое интервью после отравления. Политик также подчеркнул, что вернется в Россию. По словам врачей, он сможет восстановиться на 90%.

Германия ждет ответа он Организации по запрещению химического оружия в связи с ситуацией с Алексеем Навальным и затем обсудит с другими европейскими странами меры реагирования, — заявила канцлер Ангела Меркель.

Сегодня открывается саммит Евросоюза, на котором, в том числе, будет обсуждаться ситуация с отравлением Навального. Немецкие власти считают, что был использован яд из группы «Новичок». Российские власти не признают факт отравления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Алексей Навальный работает в интересах спецслужб западных стран. Комментируя сегодняшнее интервью, Володин заявил, что Путин спас жизнь Навальному. Делать заявление о причастности президента к преступлению может только непорядочный человек, — добавил спикер.