Журналисты французского издания «Монд» попали под обстрел в карабахском городе Мартуни, — сообщает корреспондент «Эха Москвы». Два человека получили ранения. Их отправили в городскую больницу. Также под обстрел попал зам.главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Он не пострадал.
2020-10-01T13:01:55+03:00
2020-10-01T13:31:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2718073-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:01, 01 октября 2020
Загрузка комментариев...