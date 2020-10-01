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13:01, 01 октября 2020

Журналисты французского издания «Монд» попали под обстрел в карабахском городе Мартуни

Журналисты французского издания «Монд» попали под обстрел в карабахском городе Мартуни, — сообщает корреспондент «Эха Москвы». Два человека получили ранения. Их отправили в городскую больницу. Также под обстрел попал зам.главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Он не пострадал.



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