Журналисты французского издания «Монд» попали под обстрел в карабахском городе Мартуни, — сообщает корреспондент «Эха Москвы». Два человека получили ранения. Их отправили в городскую больницу. Также под обстрел попал зам.главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Он не пострадал.