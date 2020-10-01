Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает на участие России в переговорах по урегулированию политической ситуации в Белоруссии. Она заявила об этом в эфире французской радиостанции RTL. Тихановская отметила, что поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона вести диалог с Россией.