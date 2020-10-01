Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает на участие России в переговорах по урегулированию политической ситуации в Белоруссии. Она заявила об этом в эфире французской радиостанции RTL. Тихановская отметила, что поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона вести диалог с Россией.
2020-10-01T12:34:30+03:00
2020-10-01T12:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 01 октября 2020
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