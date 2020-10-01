«Коммерсант»: ФСИН попросит выделить деньги на борьбу с подпольными колл-центрами в колониях

ФСИН, по данным газеты «КоммерсантЪ», попросит выделить деньги на борьбу с подпольными колл-центрами в колониях. Такой вид мошенничества в период пандемии встречается всё чаще.

Федеральная служба исполнения наказаний собирается запросить из бюджета еще три миллиарда рублей. Об этом рассказали сразу несколько источников газеты «Коммерсант» как в самой ФСИН, так и в правительстве. По их данным, ведомство собирается потратить эти деньги на оборудование, которое может блокировать сигнал сотовых операторов на местах. В одних колониях это хотят делать с помощью генераторов выборочных помех, в других – с помощью экранирования сигнала.

Издание уточняет, что ФСИН обратила внимание на проблему подпольных колл-центров в местах лишения свободы на фоне роста активности такого вида мошенничества. Опрошенные газетой эксперты утверждают, что злоумышленники всё чаще звонят людям, представляясь сотрудниками банков, и впоследствии убеждая их делиться своей платёжной информацией. Как правило, они говорят, что звонок связан с неким подозрительным переводом с банковского счета клиента, а номер человека мошенники получают через слитые в интернет базы данных.

Ранее газета «Ведомости» писала, что служба безопасности одного из крупнейших российских банков выявила около 280-ти мошеннических колл-центров, расположенных на территории колоний и тюрем.