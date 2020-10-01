ФСБ и МВД объявили о раскрытии кражи иконы, которую президент Путин подарил Иверскому монастырю на Валдае

Задержаны двое подозреваемых. Сообщается, что в ходе обысков удалось найти саму икону и часть золотых изделий. В ближайшее время их вернут в монастырь. Задержанные – жители города Волхов Ленинградской области. По данным ФСБ, на свободе могут оставаться другие участники преступления.