ФСБ и МВД объявили о раскрытии кражи иконы, которую президент Путин подарил Иверскому монастырю на Валдае

Задержаны двое подозреваемых. Сообщается, что в ходе обысков удалось найти саму икону и часть золотых изделий. В ближайшее время их вернут в монастырь. Задержанные – жители города Волхов Ленинградской области. По данным ФСБ, на свободе могут оставаться другие участники преступления.
2020-10-01T12:31:12+03:00
2020-10-01T12:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 01 октября 2020
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