Детский омбудсмен: Фигуранты дела о суррогатном материнстве по закону не могли стать донорами для оплодотворения

Фигуранты дела о суррогатном материнстве по закону не могли стать донорами для оплодотворения. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«В законе четко обозначено, когда люди прибегают к суррогатному материнству и почему. Это семейные пары, которые по медицинским показаниям не могут иметь детей. Во всем остальном пусть разбирается Следственный комитет: каким образом заключался договор о суррогатном материнстве, кто нарушил закон, на каком этапе и что будет с детьми. Я уверена, что никто не будет изымать детей из хорошей семьи, такого быть не может», — сказала она.

О.Ярославская отметила, что будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

Следственный комитет планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Им планируется предъявить обвинение в торговле детьми. Фигурантами уголовного разбирательства, по информации СМИ, могут стать 10 мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как утверждается, Следственный комитет считает, что закон ограничивает их права на услуги суррогатного материнства именно из-за их ориентации.

Уголовное дело по торговле детьми было возбуждено в начале 2020 года: тогда в подмосковном Одинцове нашли четырех младенцев, один из которых был мертв. Еще нескольких детей нашли в Москве в июне. По версии следствия, они были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан, в том числе Китая. По делу о торговле детьми арестованы семь человек, в том числе врачи. Некоторые признали свою вину и заключили сделку со следствием.