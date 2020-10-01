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12:05, 01 октября 2020

В России продолжат возвращать деньги за туристические поездки по стране

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российское правительство продлило программу возврата части денежных средств за внутренний туризм до 10 января 2021 года и увеличило максимальный размер возврата за поездку. Об этом информирует пресс-служба кабинета минимтров.

Отмечается, что теперь в программе смогут принять участие не только отели и туроператоры, но туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее. Кроме того, изменены и некоторые условия действия программы. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с четырёх до двух ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается.

Путевка должна быть обязательно оплачена картой «Мир». При этом максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Ранее максимальная сумма кэшбэка по программе составляла 15 тысяч рублей.



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