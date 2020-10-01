Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшается с каждым днем

Возможно, придется ввести новые ограничения, — предупредил премьер-министр Борис Джонсон.

По словам Джонсона, Великобритания сейчас переживает критический момент в борьбе с коронавирусом.

Чехия с 5-го октября вводит режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. этот режим будет действовать 30 дней. Он предусматривает, в том числе, запрет мероприятий с участием более 20-ти человек, ограничение количества зрителей на спортивных соревнованиях и переход школ на дистанционное обучение. Чехия была одной из первых стран Европы, которые закрыли границы из-за пандемии коронавируса – это произошло в середине марта.