В России выявили почти девять тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Москве прирост оказался максимальным за 4 месяца.

1 млн 185 тысяч – это общее число заболевших в России с начала эпидемии. Четвертый день подряд регистрируются больше 8 тысяч заражений – и впервые с середины июня суточный прирост почти достиг 9 тысяч. За все время скончалась 21 тысяча пациентов.

В столице общее число инфицированных приближается к тремстам тысячам. За сутки 1200 выздоровевших, но новых заболевших в 2 раза больше – 2400 – максимум за 4 месяца. Ощутимый рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в стране с сентября. Стабилизироваться прирост, по прогнозам экспертов Роспотребнадзора, может к ноябрю, когда начнет снижаться число новых заболевших – пока неизвестно.

Россия по-прежнему входит в пятерку стран с наибольшим количеством заразившихся. Ее опережают Индия, Бразилия, лидируют США.

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек. Всего заболели почти 34 миллиона.