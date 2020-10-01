Главврач Ильинской больницы: На преодоление пандемии коронавируса в России могут понадобиться годы

На преодоление пандемии коронавируса в России могут понадобиться годы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главврач Ильинской больницы, кандидат медицинских наук Алексей Живов.

«Пандемия может приостановиться, если переболеет или вакцинируется 65-70 процентов населения. Пока в России один процент, даже меньше, переболело. Если говорить о естественном ходе развития пандемии и заболеваемости плюс возможном темпе вакцинации – на то, чтобы достичь стабильности, чтобы победить по-настоящему, потребуются годы, скорее всего. Сколько лет мы не знаем, все будет зависеть от того, насколько быстро будет создана вакцина и насколько она будет доступна для того чтобы ее массово использовать», — сказал он.

Главврач подчеркнул, что на данный момент российская вакцина проходит клинические исследования.

«Пока это исследовательская субстанция. Она находится на стадии клинических исследований, проходит третья стадия – основная, чтобы доказать эффективность и безопасность препарата. При достаточном финансировании и хорошей организации эти исследования можно закончить до конца 2020 года. И с 2021 года начать уже не экспериментальное применение, а вакцинирование», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наиболее высокий рост наблюдается в Москве – 2424 заразившихся.