Доходы от игорного бизнеса в Макао в сентябре сократились на 90% из-за пандемии коронавируса

Бывший португальский анклав считается крупнейшей игорной зоной в мире. Его оборот выше, чем у американского Лас-Вегаса. В самом Макао эпидемиологическая ситуация спокойная. Заразились всего 46 человек, все давно выздоровели.
2020-10-01T11:35:58+03:00
2020-10-01T12:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 01 октября 2020
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