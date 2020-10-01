Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1-го по 31 октября, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Связано ли это с коронавирусом, в Москонцерте не уточнили. В Москве в конце сентября зафиксирован новый всплеск заболеваемости. Власти рекомендовали пожилым людям возобновить режим изоляции. Школьные каникулы продлятся две недели.
2020-10-01T11:35:46+03:00
2020-10-01T12:05:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2718025-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3324029.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:35, 01 октября 2020
Загрузка комментариев...