Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1-го по 31 октября, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Связано ли это с коронавирусом, в Москонцерте не уточнили. В Москве в конце сентября зафиксирован новый всплеск заболеваемости. Власти рекомендовали пожилым людям возобновить режим изоляции. Школьные каникулы продлятся две недели.