Нижегородское отделение партии «Яблоко» сообщает об обысках у гражданских активистов и представителя партии

Нижегородское региональное отделение партии «Яблоко» сообщает об обысках у гражданских активистов, а также представителя партии Алексея Садомовского. В «Яблоке» утверждают, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации. Комментариев правоохранительных органов пока нет, — отмечает Интерфакс.