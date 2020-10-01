Нижегородское отделение партии «Яблоко» сообщает об обысках у гражданских активистов и представителя партии

Нижегородское региональное отделение партии «Яблоко» сообщает об обысках у гражданских активистов, а также представителя партии Алексея Садомовского. В «Яблоке» утверждают, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации. Комментариев правоохранительных органов пока нет, — отмечает Интерфакс.
2020-10-01T11:35:22+03:00
2020-10-01T12:13:38+03:00
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11:35, 01 октября 2020
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