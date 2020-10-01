Оппозиционный политик Алексей Навальный обещает вернуться в Россию после полного восстановления. Он заявил в интервью журналу Der Spiegel, что не останется за границей, чтобы не делать подарка президенту Путину. Навальный считает, что именно Путин стоит за его отравлением. Других версий у политика нет.