Оппозиционный политик Алексей Навальный обещает вернуться в Россию после полного восстановления. Он заявил в интервью журналу Der Spiegel, что не останется за границей, чтобы не делать подарка президенту Путину. Навальный считает, что именно Путин стоит за его отравлением. Других версий у политика нет.
2020-10-01T11:34:29+03:00
2020-10-01T11:49:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 01 октября 2020
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