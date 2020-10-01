Минздрав РФ: В Белоруссии первый доброволец получил российскую вакцину «Спутник»

В Белоруссии первый доброволец получил российскую вакцину «Спутник», — сообщает Министерство здравоохранения России. Вакцина разработана центром имени Гамалеи. В Минздраве утверждают, что испытать ее на себе изъявили желание более 4-х тысяч белорусов.