За последние сутки в России выявлен 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 985 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Наиболее высокий рост по-прежнему в Москве – 2424 заразившихся. Это максимум за 4 месяца. При этом за последние сутки в городе вылечились 1211 пациентов.