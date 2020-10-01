МЧС перебрасывает дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Воронежской области

Потушить возгорания пока не удается из-за сильного ветра, — рассказал начальник департамента лесного хозяйства Владимир Щендрыгин.
В Воронежской и Ростовской областях в результате лесных пожаров сгорели около 30-ти жилых и дачных домов.
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Потушить возгорания пока не удается из-за сильного ветра, — рассказал начальник департамента лесного хозяйства Владимир Щендрыгин.
В Воронежской и Ростовской областях в результате лесных пожаров сгорели около 30-ти жилых и дачных домов.