Суд над рядовым Рамилем Шамсутдиновым начнется 29-го октября

Дело будет рассматриваться с участием присяжных.

25 октября прошлого года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате чего два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Сейчас рядовой в СИЗО, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла. При этом факт неуставных отношений в воинской части установлен судом. Ранее условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.

Родственники потерпевших потребовали от Шамстутдинова более 26-ти миллионов рублей компенсации.