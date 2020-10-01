СК планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей

Следственный комитет планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей, — утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. СК планирует завершить к концу года расследование уголовного дела о торговле детьми.

Фигурантами уголовного разбирательства, по словам источника агентства, могут стать 10 мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как утверждается, Следственный комитет считает, что закон ограничивает их права на услуги суррогатного материнства именно из-за их ориентации. Представляющий интересы обвиняемых адвокат Игорь Трунов такой квалифицирующий признак назвал необоснованным, но информацию о намерении следствия подтвердил. В то же время он признал, что по закону процедурой ЭКО действительно могут воспользоваться только семейные пары либо одинокие женщины. Теперь же, отмечает Трунов, СК начал вызывать к себе мужчин нетрадиционной ориентации, которые заключили договор с компаниями-посредниками, и угрожать временно перенаправить их детей, рожденных суррогатными матерями, в детские дома. Им, по информации адвоката, планируют предъявить обвинение в торговле детьми.

Уголовное дело по этой статье было возбуждено в начале года: тогда в подмосковном Одинцове в одной из квартир нашли четырех младенцев, один из которых был мертв. Еще нескольких детей в возрасте от шести дней от шести месяцев нашли в квартире Москве в июне. По версии следствия, они были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан, в том числе Китая. Гражданку КНР, которая находилась в квартире, задержали.

По делу о торговле детьми арестованы семь человек, в том числе врачи. Некоторые признали свою вину и заключили сделку со следствием.