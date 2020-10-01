Более 1000 москвичей, вернувшихся из-за границы, привлечены к ответственности, не предоставив данные о тестах на вирус

Более 1000 москвичей, вернувшихся из-за границы, привлечены к административной ответственности за то, что не предоставили данные о тестах на коронавирус в течение трех дней, — сообщает московское управление Роспотребнадзора. Административные материалы рассматривают районные суды. По результатам рассмотрения 18 граждан оштрафованы на сумму свыше 260-ти тысяч рублей.
2020-10-01T10:36:19+03:00
2020-10-01T10:36:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 01 октября 2020
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