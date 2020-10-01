Более 1000 москвичей, вернувшихся из-за границы, привлечены к ответственности, не предоставив данные о тестах на вирус

Более 1000 москвичей, вернувшихся из-за границы, привлечены к административной ответственности за то, что не предоставили данные о тестах на коронавирус в течение трех дней, — сообщает московское управление Роспотребнадзора. Административные материалы рассматривают районные суды. По результатам рассмотрения 18 граждан оштрафованы на сумму свыше 260-ти тысяч рублей.