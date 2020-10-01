«Яндекс.Такси» пообещал помочь своему водителю, спасшему студента из Минска от преследования силовиков

Сервис «Яндекс.Такси» пообещал в случае необходимости помочь своему водителю, который спас 18-летнего студента из Минска от преследования силовиков. Представители компании уточнили, что водитель, судя по сообщениям СМИ, был не на заказе, и определить номер машины по видео невозможно. Но он может рассчитывать на поддержку, если это потребуется. Между тем, петиции с просьбой наградить таксиста уже набрала почти 30 тысяч подписей, — сообщает «Новая газета».