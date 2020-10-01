США, по данным агентства Reuters, пока не будут присоединяться к санкциям против Белоруссии

Вашингтон, как утверждают источники, намерен дождаться общей позиции Евросоюза и уже в координации с ним ввести ограничения против Минска. Формально в сообществе пока не согласовали список высокопоставленных белорусских чиновников, которые должны попасть под санкции. Все из-за позиции Кипра, требующего ввести ограничения и против Турции за разработку месторождений в Средиземном море. Впрочем, как поясняет агентство, США рассчитывают, что внутри ЕС уже на этой неделе все разногласия будут улажены. Кроме того, один из источников утверждает, что американские санкции против Минска уже готовы, но когда о нем будет объявлено, пока не ясно.

Чуть ранее об ограничениях в отношении белорусского президента Александра Лукашенко и его окружения объявили Великобритания и Канада. При этом предполагалось, что в координации с ними аналогичные действия предпримут и США, однако этого пока не случилось.

Вопрос санкций против Минска западные страны подняли на фоне непрекращающихся протестов в Белоруссии. Их участники не признают итогов президентских выборов, на которых ЦИК объявил победителем Лукашенко. Акции сопровождаются массовыми задержаниями.