Читинский военный суд смягчил обвинение Рамилю Шамсутдинову, год назад расстрелявшему сослуживцев в части в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд смягчил обвинение рядовому Рамилю Шамсутдинову, который год назад расстрелял сослуживцев в части в Забайкалье. О смягчении обвинения ходатайствовал гособвинитель. Он попросил исключить из дела побои в отношении потерпевших. По словам адвоката Льва Асаулина, удовлетворено и ходатайство защиты. Дело будет рассматриваться с участием присяжных. Процесс начнется 29-го октября.

Шамсутдинов признал себя виновным. Экспертиза не нашла психических отклонений. При этом суд установить факт неуставных отношений в этой части. Ранее условный срок получил срочник Рустам Мухатов. Он признался в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами, — сообщает РИА.