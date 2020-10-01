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10:05, 01 октября 2020

Победившая на муниципальных выборах костромская уборщица Марина Удгодская вступила сегодня в должность главы поселения

На первых порах за ней закрепят двух кураторов — от партии и региональных властей.

Удгодская, выдвинутая областным отделением «Российской партии пенсионеров», победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, почти вдвое опередив по числу голосов действующего главу поселения от «Единой России». Удгодская окончила местный лесопромышленный техникум. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата в сельском Совете.

В свой первый рабочий день 35-летняя глава поселения встретится с руководством района. Ранее в администрации Костромской области ТАСС сообщили, что уже в середине октября Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят кураторов из районной администрации и партийной ячейки, которые будет консультировать ее на начальном этапе работы .

Повалихино — деревня в Чухломском районе Костромской области, где проживает около 400-т человек. Бюджет поселения составляет чуть более 2 млн рублей.



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