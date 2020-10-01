Крупным зарубежным сервисам и соцсетям, таким как Facebook и Twitter, не дали отсрочку для переноса серверов в Россию

Соответствующее послабление предусмотрели в правительственном плане восстановления экономики, но на эти компании оно не распространяется.

Общенациональный план действий после эпидемии, подготовленный кабмином, облегчит жизнь только зарубежным системам бронирования авиабилетов – этой категории иностранных сервисов продлили сроки обязательного переноса на территорию страны серверов, на которых хранятся данные россиян. У них на это будет еще два года, говорится в утвержденном плане правительства, о котором пишет издание РБК. О том, что зарубежные компании могут получить такую отсрочку из-за кризиса, сообщалось раньше, предполагалось, что круг сервисов будет шире, и в него войдут такие популярные в России и мире соцсети как Facebook и Twitter. Почему было решено их в список не включать, в правительстве не пояснили.

Требование переноса серверов на территорию страны содержится в законе «О персональных данных» — оно вступило в силу пять лет назад, и, например, соцсеть профессиональных контактов LinkedIn за неисполнение требования заблокировали. Однако, как отмечают опрошенные РБК эксперты, после случая с мессенджером Telegram, который показал, что ограничить доступ не так уж и просто, вряд ли кто-то решится на блокировку крупных сервисов – для этого нужно «политическое решение».

Twitter и Facebook ранее предоставляли отсрочку, а потом назначили штрафы в несколько миллионов рублей. Обе компании штрафы решили не платить.