Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 16 и ранении 55 граждан с начала боевых действий в Нагорном Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 16-ти и ранении 55-ти гражданских лиц с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, армянские военные продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии густонаселенные районы, в том числе жилые дома и больницы.

Специальный корреспондент «Эха Москвы» в Нагорном Карабахе Евгений Бунтман сообщает о том, что минувшая ночь была относительно спокойной.

Армения в нагорно-карабахском конфликте преследует исключительно мирные цели, — завил премьер-министр Никол Пашинян.

В свою очередь посол Азербайджана в России Полад Бюбюль-оглы заявил в эфире «Эха Москвы», что Азербайджан никогда не добивался изгнания армян из Карабаха.

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин и Макрон считают, что конфликт должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими методами.