Правительство России продлило до 10-го января 2021-го года программу кэшбэка за туры по России

Максимальный размер возврата за поездку увеличен до 20-ти тысяч рублей, — сообщает ТАСС. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Однако поездка может быть оплачена только картой «Мир». Кэшбэк должен вернуться на нее в течение 5-ти дней.
2020-10-01T09:34:51+03:00
2020-10-01T09:57:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 01 октября 2020
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