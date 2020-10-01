Правительство России продлило до 10-го января 2021-го года программу кэшбэка за туры по России

Максимальный размер возврата за поездку увеличен до 20-ти тысяч рублей, — сообщает ТАСС. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Однако поездка может быть оплачена только картой «Мир». Кэшбэк должен вернуться на нее в течение 5-ти дней.