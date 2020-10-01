Суд Москвы арестовал имущество бывшего основного владельца БИН-банка и трех его соответчиков по иску Центробанка

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего основного владельца БИН-банка Михаила Шишханова и трех его соответчиков по иску Центробанка о взыскании 284-х миллиардов рублей. Банк России ранее пояснил, что иск подан от имени банка «Траст», — сообщает РИА.
2020-10-01T09:34:05+03:00
2020-10-01T09:56:03+03:00
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09:34, 01 октября 2020
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