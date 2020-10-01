Посол США в РФ назвал безосновательными обвинения, что Вашингтон или НАТО наращивают силу на границах Белоруссии

Посол США в России Джон Салливан назвал безосновательными обвинения в том, что Вашингтон или НАТО наращивают военную силу на границах Белоруссии и пытаются устроить там цветную революцию. Дипломат заявил Интерфаксу, что события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией или между Западом и Россией. По оценке посла, происходящее в Белоруссии – это реакция белорусского народа на нечестные выборы и насилие со стороны государства.
2020-10-01T09:32:44+03:00
2020-10-01T09:49:11+03:00
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09:32, 01 октября 2020
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