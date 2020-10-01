«Краснодар» победил греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов

На групповой стадии турнира Россию впервые в истории будут представлять сразу три клуба.

Результат первого матча в Краснодаре (2-1 в пользу хозяев) оставлял обоим соперникам неплохие шансы на итоговую победу. Отсюда и волнение, и осторожность, с которой команды начали игру в Салониках. До перерыва забитых мячей не было. Причем, вратарю быков Сафонову для этого пришлось потрудиться.

Развязка напряженного матча наступила в середине второго тайма. Смольников прорвался в чужую штрафную с левого фланга и прострелил в штрафную, где мяч рикошетом от защитника ПАОКа юркнул в ворота. Гол Эль Каддури после подачи со штрафного, казалось, подарил греческому клубу надежду. Но она прожила недолго. Меньше минуты понадобилось гостям , чтобы вновь выйти вперед усилиями Кабелла. 2-1 в пользу Краснодара, который сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов вместе с Зенитом и Локомотивом.

Своих соперников российские клубы узнают уже сегодня вечером.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 18:00. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ».