В России вступает в силу новый нацстандарт, по которому топливо-раздаточные колонки на АЗС должны будут оснащаться ПО

Сегодня в России вступает в силу новый национальный стандарт, по которому топливо-раздаточные колонки на АЗС должны будут оснащаться новым программным обеспечением. Оно отследит недолив топлива. Независимый топливный союз предупреждает, что треть автозаправок может закрыться до конца года. Небольшим АЗС это просто не по карману. Такое мнение высказал владелец одной из заправок в Воронеже Алексей Трепалин.

Действующие АЗС не обязаны переустанавливать оборудование, — утверждает вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Эксперты также утверждают, что пока ни одна АЗС в России не имеет программного обеспечения, которое соответствует новым правилам.