Навальный в интервью Der Spiegel высказал мнение, что за его отравлением стоит Путин

Политик Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel высказал мнение, что за его отравлением стоит Владимир Путин. По утверждениям оппозиционера, у него нет других версий произошедшего.

Даже во время интервью Навального меры безопасности были крайне высокими, следует из публикации издания, в которой приведены выдержки из его большого разговора с немецкими журналистами. В частности, говорится, что интервью было дано накануне около 6 утра, Навального сопровождали телохранители, а бутылка воды была выбрана случайным образом одним из сопровождающих оппозиционера. Сам он подчеркнул, что вернется в Россию, а его задача – оставаться человеком, который не боится. Полностью интервью Навального должно быть опубликовано в ближайшие часы.

Ситуация вокруг одного из главных оппозиционных политиков России должна сегодня обсуждаться и на открывающемся саммите лидеров стран Европейского Союза. Некоторые эксперты не исключали, что на переговорах будет поднят вопрос о новых санкциях против России. На этом фоне несколько членов Сената США, в том числе глава комитета по международным отношениям, направили письмо американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой провести расследование отравления Навального.

Немецкие токсикологи ранее пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Эти же сведения, как утверждается, подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. В России отрицают сам факт отравления и убеждены, что оснований для уголовного дела пока нет.

Германия ждет ответа он Организации по запрещению химического оружия в связи с ситуацией с Алексеем Навальным и затем обсудит с другими европейскими странами меры реагирования, — заявила канцлер Ангела Меркель.

Сегодня открывается саммит Евросоюза, на котором, в том числе, будет обсуждаться ситуация с отравлением Навального. Немецкие власти считают, что был использован яд из группы «Новичок». Российские власти не признают факт отравления.