В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру, главному персонажу серии книг британской писательницы Джоан Роулинг. Памятник установлен недалеко от кинотеатра «Одеон», где в 2001-м году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Волшебник летит на метле. Он одет в форму для игры в квиддич.
2020-10-01T08:37:32+03:00
2020-10-01T08:37:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 01 октября 2020
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