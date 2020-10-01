В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру, главному персонажу серии книг британской писательницы Джоан Роулинг. Памятник установлен недалеко от кинотеатра «Одеон», где в 2001-м году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Волшебник летит на метле. Он одет в форму для игры в квиддич.