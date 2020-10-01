ФК «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1. таким образом в групповой стадии Лиги чемпионов впервые в истории сыграют три российские команды. Кроме «Краснодара» это «Зенит» и «Локомотив». Жеребьевка пройдет 1-го октября.