ФК «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1. таким образом в групповой стадии Лиги чемпионов впервые в истории сыграют три российские команды. Кроме «Краснодара» это «Зенит» и «Локомотив». Жеребьевка пройдет 1-го октября.
2020-10-01T08:37:07+03:00
2020-10-01T08:37:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 01 октября 2020
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