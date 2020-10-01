Папа Римский Франциск отказался встречаться с госсекретарем США Майклом Помпео

Об этом сообщил представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер. Его цитирует агентство АНСА. По словам Галлахера, Вашингтон хочет вовлечь понтифика в предвыборную кампанию в США в части вопросов свободы вероисповедания. Это одна из причин, по которой встреча не состоится.
2020-10-01T08:36:31+03:00
2020-10-01T08:36:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:36, 01 октября 2020
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