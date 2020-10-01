Папа Римский Франциск отказался встречаться с госсекретарем США Майклом Помпео

Об этом сообщил представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер. Его цитирует агентство АНСА. По словам Галлахера, Вашингтон хочет вовлечь понтифика в предвыборную кампанию в США в части вопросов свободы вероисповедания. Это одна из причин, по которой встреча не состоится.