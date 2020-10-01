Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало объяснений от экипажей российский самолетов-амфибий, арендованных для тушения лесных пожаров в одной из турецких провинций. По данным турецкого издания «Мюллиет», вечером 28-го сентября выполнялись полеты в районе Антальи. Самолеты оказались очень близко к жилым домам и напугали местных жителей.

Два самолета-амфибии прибыли в Турцию в середине июня. В течение четырех месяцев они должны находится на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.