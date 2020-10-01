План восстановления экономики: Власти России отказались вводить отсрочку на перенос в РФ серверов с данными россиян

Российские власти отказались вводить отсрочку на перенос в Россию серверов, где хранятся данные россиян, — следует из утвержденного плана восстановления экономики, — сообщает РБК. Отсрочка предусмотрена только для систем бронирования авиабилетов. Она не будет распространяться на зарубежные социальные сети и другие сервисы, в частности, Фейсбук и Твиттер.
2020-10-01T08:35:43+03:00
2020-10-01T08:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 01 октября 2020
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