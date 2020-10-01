План восстановления экономики: Власти России отказались вводить отсрочку на перенос в РФ серверов с данными россиян

Российские власти отказались вводить отсрочку на перенос в Россию серверов, где хранятся данные россиян, — следует из утвержденного плана восстановления экономики, — сообщает РБК. Отсрочка предусмотрена только для систем бронирования авиабилетов. Она не будет распространяться на зарубежные социальные сети и другие сервисы, в частности, Фейсбук и Твиттер.