Два сенатора США призвали Трампа провести расследование в связи с отравлением Навального

Два американских сенатора, республиканец Джим Риш и демократ Роберт Менендес, призвали президента Трампа провести расследование в связи с отравлением российского политика Алексея Навального. В частности сенаторы просят выяснить, использовали ли российские власти химическое или биологическое оружие против своего гражданина. По их мнению, подобные нарушения международного права должны наказываться санкциями.