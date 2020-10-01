Два сенатора США призвали Трампа провести расследование в связи с отравлением Навального

Два американских сенатора, республиканец Джим Риш и демократ Роберт Менендес, призвали президента Трампа провести расследование в связи с отравлением российского политика Алексея Навального. В частности сенаторы просят выяснить, использовали ли российские власти химическое или биологическое оружие против своего гражданина. По их мнению, подобные нарушения международного права должны наказываться санкциями.
2020-10-01T08:34:17+03:00
2020-10-01T08:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 01 октября 2020
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